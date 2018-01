Dieci film che diventano più interessanti a ogni visione

The Prestige (2006)

Ci sono film che hanno bisogno di essere visti molte volte per essere davvero compresi. Così pieni di dettagli stipati in ogni angolo dello schermo o con trame così complesse che è impossibile capirli davvero alla prima visione. Insomma, vere miniere d'oro per chi ama il cinema e adora rivedere i film che preferisce più di una volta. Eccone dieci.



A cominciare da The Prestige. Christopher Nolan realizza film che sono trucchi magici e questo film sulla sfida tra due prestigiatori è la quintessenza del suo cinema. The Prestige è un'opera che si apprezza davvero dopo diverse visioni, perché solo così è possibile godere pienamente dell'atmosfera che Nolan ha meticolosamente creato, e accettare anche le svolte più improbabili di trama. Per non parlare di quel colpo di scena finale che TUTTI faticano a capire la prima volta...



