Dieci grandi film del 2017 ancora inediti in Italia

It Comes at Night

Il sempre più interessante Joel Edgerton è un padre di famiglia che si è barricato con moglie e figlio in una casa isolata, per fuggire da una minaccia che sta devastando il mondo circostante. Ma poi arrivano degli ospiti indesiderati, e tutto l'ordine da lui imbastito va a farsi benedire... It Comes at Night è un horror apocalittico e claustrofobico diretto da Trey Edward Shults alla sua opera seconda. In USA è uscito a giugno e ne stanno parlando molto bene, peccato che una data italiana ancora non ci sia.