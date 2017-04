The Hitman's Bodyguard: il trailer dell'action con Ryan reynolds e Samuel L. Jackson

NOTIZIE

Ryan Reynolds e buddy movies sullo sfondo di una cornice adrenalinica. Li vediamo insieme nel primo trailer di The Hitman's Bodyguard (lett: La guardia del corpo del sicario), action comedy diretta da Patrick Hughes, già regista del (brutto)

Reynolds interpreta la più efficace guardia del corpo del mondo, Jackson invece è uno dei sicari most wanted del mondo. Dovranno collaborare insieme per tenere salva la pelle. A seguire vi mostriamo il red band trailer, un filmato vietato ai minori negli USA a causa del linguaggio usato da Jackson che come al solito abusa della parola "motherfu**er":







Questa la trama del film:

La migliore guardia del corpo nel mondo viene ingaggiata per proteggere la sua nemesi, uno dei più noti sicari in circolazione. Dopo che per anni hanno cercato di uccidersi a vicenda, adesso i due dovranno mettere da parte le loro divergenze e sopravvivere insieme per ventiquattro ore. Li seguiremo in viaggio dall'Inghilterra all'Olanda, in fuga da un dittatore dell'Europa dell'Est ( Gary Oldman ) che vuole toglierli di mezzo. Nel cast del film c'è anche Salma Hayek nei panni della moglie del sicario Jackson, anche lei una donna letale.

The Hitman's Bodyguard arriverà nei cinema USA da agosto.