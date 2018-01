Dieci attori famosissimi in USA ma poco amati in Italia

Will Forte

Attore e sceneggiatore, Will Forte in patria è famoso per la commedia MacGruber e la serie TV The Last Man on Earth. Ha lavorato per molti anni al Saturday Night Live e ha anche scritto episodi di That '70s Show. Lo abbiamo visto in Nebraska, 30 Rock e The Ridicolous 6. Eppure qui, a parte chi segue The Last Man on Earth, pochi sanno chi sia.