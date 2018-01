Trailer: Danny McBride è il figlio di Mr. Crocodile Dundee!

McBride interpreta Brian Dundee, il figlio americano di Mick Dundee ( Paul Hogan ), costretto a partire per l'Australia in cerca del padre. “Crocodile Dundee è tornato – recita la sinossi ufficiale – Beh, in realtà è scomparso nell'Outback. E l'unica persona che potrebbe riuscire a trovarlo è il figlio americano sbruffone che nessuno sapeva avesse. Danny McBride interpreta Brian Dundee. Il figlio della leggenda è costretto a ritrovare le sue radici australiane quando parte per una grande avventura nella terra agli antipodi. È tempo di dimostrare di essere all'altezza del nome di famiglia. Al contrario del padre, Brian è cresciuto nella grande città. Ma questo non gli impedirà di afferrare il coltello extralarge del padre e lanciarsi nell'Outback australiano, completamente impreparato per quello che lo aspetta”.