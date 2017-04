Sesso al cinema: quando i nudi delle star sono finti!

Il laureato (1967)

Anne Bancroft seduce il giovane Dustin Hoffman ne Il laureato, capolavoro epocale di Mike Nichols. Per un attimo vediamo un suo capezzolo, ma in realtà appartiene a una controfigura. La Bancroft aveva anche potere di veto sul minutaggio di nudo della sua controfigura, e si portò a casa - per contratto - una copia lavoro del film per confrontarla col montaggio finale cinematografico. Qualora ci fossero state discrepanze nel minutaggio, avrebbe fatto causa ai produttori. Ma non ne trovò.



Curiosamente, nemmeno la famosa gamba che appare nel poster del film è della Bancroft: appartiene in realtà a Linda Gray, futura star di Dallas che fu pagata 25 dollari per il disturbo.