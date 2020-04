The Hunt, Il film proibito negli USA è adesso disponibile in VOD - La recensione

NOTIZIE

Novanta minuti di massacri. Un'ora e mezza che più che scioccare lo spettatore, provoca divertimento. The Hunt è la nuova produzione Blumhouse incentrata su un gruppo di persone che si ritrovano a loro insaputa a fare da cavie in un esperimento mortale. Prede di alcuni membri della classe dirigente. Potenti assetati di sangue. Il film, diretto dagià regista di Compliance , è stato crocifisso dadopo le due stragi di agosto 2019 negli USA (a Dayton ed El Paso), eventi che hanno provocato più di trenta morti. All'epoca, senza mai nominare chiaramente il titolo, il presidente USA definì il film su Twitter "causa di caos", chiudendo il suo tweet con un attacco alla "Hollywood liberale". Persone che, secondo Trump, "prima creano la violenza da soli, e poi cercano di dare la colpa agli altri".

Ovviamente anche Blum & co. hanno immediatamente trasformato questa polemica in puro marketing: "Il film di cui tutti parlano è quello che nessuno ha ancora visto” c'era scritto sul poster circolato in rete poco prima della nuova uscita nelle sale, fissata per marzo 2020. The Hunt è arrivato nei cinema statunitensi per pochi giorni, deragliato dalla Universal Pictures in streaming a causa dell'emergenza Covid-19. Da noi in Italia è attualmente disponibile on demand, a noleggio sulle piattaforme digitali. E' stato, infatti, uno dei primi titoli rappresentanti di un cambiamento nella distribuzione cinematografica, insieme a horror come L'uomo invisibile e commedie come Emma.