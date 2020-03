Spenser Confidential, Mark Wahlberg e Netflix ci riportano ad Arma letale (Recensione)

Il genere, quello più classico possibile con i due detective che si odiano e poi si amano, e devono risolvere insieme un caso complicato, non è sopravvissuto molto al di fuori degli anni '80. Shane Black , con le sceneggiature di Arma letale L'ultimo boyscout , ha perfezionato una formula preesistente () e l'ha portata al massimo splendore. È stato anche uno dei pochi a continuare su quella strada dopo il tramonto dell'epoca d'oro del genere, firmando ottime action comedy come Kiss Kiss Bang Bang e il recente The Nice Guys . Ogni tanto qualcun altro a parte lui ci prova: ricordiamo ad esempio Cani sciolti di, conNome che citiamo non a caso, dato che è al centro anche di, film arrivato da poco su Netflix che è anche l'ennesima collaborazione tra l'attore e il regista, dopo. Questa volta, Berg decide di guardare senza mezzi termini al cinema di Shane Black e confezionare un buddy cop che, al di là di qualche riferimento a “fake news” buttato lì quasi solo per fingere di aggiornare la formula, pare uscito dritto dall'epoca d'oro.Questo non significa che Spenser Confidential sia memorabile come quei film. La formula è trita e ritrita e, se non siete Shane Black con la sua scrittura sopraffina, farete davvero fatica a rinnovarla. Il film di Berg non tocca vette troppo alte e non è memorabile come i suoi predecessori.A firmare la sceneggiatura, tratta da un romanzo di, c'è anche Brian Helgeland , che ha scrittoe un altro famoso Confidential, L.A. Confidential Wahlberg è in buona forma, supportato da un co-protagonista,, che ha voglia di dimostrare di essere pronto a esplodere (dopo). Accanto a loro c'è unormai adagiato a fare il vecchio burbero dalla battuta pronta e dal cuore d'oro, ma come lo fa lui non lo fa nessuno. E poi c'è la comica, nei panni della ragazza del protagonista, a dare un tocco femminile a una formula tendenzialmente maschilista. Da Arma letale, Berg mutua l'idea di una famiglia che nasce dalla necessità di proteggersi l'un l'altro.Ma ovviamente saltano all'occhio anche altre similitudini: ci sonocome da programma, che si ritrovano a indagare suche coinvolge individui potenti e intoccabili. Ci sono gli scambi di battute fulminanti, l'umorismo che stempera i momenti più drammatici. La sete di giustizia che spinge il singolo ad affrontare un esercito di avversari. E poi ci sono gli stunt fatti come si deve, fisici come una volta.Pur sgonfiandosi un po' in un finale troppo frettoloso e sempliciotto, Spenser Confidential si lascia guardare con grande piacere, e rappresenta un appuntamento imperdibile per chi sente la mancanza di questo tipo di film. Soprattutto in questo momento storico, Spenser Confidential equivale a due ore di sano intrattenimento. Un dato da non sottovalutare.