Valerian e la città dei mille pianeti: in streaming il sottovalutato film di Luc Besson

Abbiamo tempo da perdere, in questo periodo. Tempo da dedicare a film che non avremmo altrimenti preso in considerazione. Uno di questi è Valerian e la città dei mille pianeti , flop micidiale al botteghino, stroncato da buona parte della critica, incompreso, messo da parte. In realtà si tratta di una space opera divertente e spettacolare, un'esplosione di fantasia che trasporta sullo schermo la grande tradizione dei fumetti sci-fi francesi. Un'avventura che non si ferma mai e che ora potete vedere o rivedere su Rai Play, gratuitamente. Ecco perché dovete farlo.In un lontano futuro, la Stazione Spaziale Internazionale si è trasformata in Alpha, una megalopoli orbitante popolata da migliaia di specie provenienti da ogni angolo dell'universo, che hanno costruito una comunità pacifica mettendo in comune il loro sapere per migliorare la vita di tutti. Un'utopia che, però, qualcuno vorrebbe guastare, forze invisibili che minacciano di mettere in pericolo l'umanità. A indagare vengono inviati Valerian e Laureline, agenti spazio-temporali al servizio del governo dei territori umani, che hanno il compito di mantenere l’ordine nell'Universo.Il film è tratto dagli albi di, un classico della fantascienza a fumetti francese. Con un budget di 197 milioni di euro, è il film europeo (e indipendente) più costoso di sempre.aveva iniziato a considerare il progetto già all'epoca de Il quinto elemento (precedente detentore del record di film europeo più costoso): per lavorare ai bozzetti aveva ingaggiato proprio Mézières, che gli aveva proposto la cosa. All'epoca, Besson aveva valutato che la tecnologia non fosse sufficiente. Tornò sui suoi passi dopo l'uscita di Avatar , spendendo sette mesi per realizzare storyboard accuratissimi. Agli effetti speciali, di livello altissimo, hanno lavorato sia Industrial Light and Magic che la Weta di. Nel cast troviamoPerché è la dimostrazione definitiva di come i moderni effetti speciali abbiano abbattuto qualunque barriera in termini di realizzazione della fantasia. E Luc Besson di fantasia ne ha da vendere: il film è un susseguirsi ininterrotto di sequenze memorabili realizzate con una perizia inedita al cinema.Difficile scegliere, ma di certo una delle migliori è quella che vede Valerian compiere una missione in realtà virtuale all'interno di un frequentatissimo mercato, con la regia che salta continuamente tra la realtà vera e quella simulata.