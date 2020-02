American Horror Story: Macaulay Culkin nel cast della stagione 10

Il video va a elencare tutti gli attori che prenderanno parte alla nuova stagione. Oltre a Culkin, vedremo una serie di volti che da tempo ormai bazzicano la serie di Murphy: a partire dal trio Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters. Per proseguire con Leslie Grossman, Billie Lourd (la figlia di Carrie Fisher apparsa anche in Star Wars: L'ascesa di Skywalker), Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

Per ora non si conosce la trama della stagione 10 di American Horror Story. Ogni anno, Murphy cambia drasticamente ambientazione, a parte nel caso dell'ottava stagione,, un crossover tra la prima stagione, Murder House , e la terza, Coven . L'anno scorso, con la nona stagione, sottotitolata, aveva reso omaggio agli slasher anni '80. Vedremo verso quali lidi – letteralmente, dato il contenuto del video – ci porterà questa volta. Di certo la presenza di Macaulay Culkin nel cast attirerà anche i curiosi che non hanno mai seguito la serie prima.