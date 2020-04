Stasera in TV: Non ci resta che piangere, festeggiate la Pasqua con Benigni e Troisi

Questa sera, in prima serata, Canale 5 propone un grande classico per passare la Pasqua in famiglia: Non ci resta che piangere , la commedia cult diretta e interpretata da Roberto Benigni Massimo Troisi . Un film esilarante, malinconico, toccante. Impossibile resistergli.Il maestro elementare Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi) si ritrovano catapultati indietro nel tempo per un bizzarro scherzo del destino. Scoprono presto di essere finiti nel 1492, e Saverio convince Mario a partire per la Spagna, nella speranza di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire l'America: la sorella di Saverio, infatti, è stata lasciata da un ragazzo americano.Nonostante i cambi di scenari, le riprese si sono svolte tutte in Toscana e Lazio. La scena dell'incontro con Leonardo Da Vinci fu girata sulle rive del lago di Vulci, nella maremma laziale. Questa scena, famosissima, è presente nella versione televisiva del film, ma non nel montaggio cinematografico, che diverge proprio nell'atto finale. Non ci resta che piangere è l'unico film che Benigni e Troisi hanno realizzato insieme. Il cast include anche(nei panni di Leonardo).Un duo comico d'eccezione al massimo dello splendore, una premessa tanto semplice quanto iconica e una manciata di scene passate alla storia della commedia italiana. Vi Basta?Mario e Saverio passano ripetutamente la dogana, dove uno zelante burocrate ripete la stessa formula come un nastro rotto: “Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!”. La scena dovette essere girata svariate volte, perché Benigni e Troisi non riuscivano a rimanere seri. E infatti anche nella versione finale si vede che a stento si trattengono dal ridere.