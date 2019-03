Stasera in TV 23 marzo: Mrs. Doubtfire, risate e lacrime con il geniale Robin Williams

Uno dei più grandi film per tutta la famiglia. Questo è Mrs. Doubtfire , commedia del 1993 diretta dache ebbe il coraggio di esplorare il momento di rottura di una famiglia con il divorzio e il successivo riadattamento per ritrovare un equilibrio. Chi meglio di Robin Williams poteva affrontare temi così seri, non smettendo mai di far ridere il pubblico? L'attore tiene praticamente per mano gli spettatori: sono passati ventisei anni da questo grande film e ancora oggi è in grado di arrivare immediatamente al cuore di chi sta a guardare.(Robin Williams) è un attore disoccupato a cui la moglie () chiede il divorzio ottenendo la custodia dei tre figli. A quel punto Daniel si rende immediatamente conto che vedere i suoi figli una volta alla settimana non è abbastanza. Qual è la soluzione? Travestirsi da, un'anziana babysitter britannica, un personaggio che interpreterà per stare vicino ai suoi figli. L'importante sarà non farsi scoprire...: Per vivere un'esperienza cinematografica travolti nuovamente dal genio di Robin Williams, qui all'apice della sua carriera. Era il 1993 e l'attore aveva 42 anni. In questo film ci fa ridere ma anche piangere. Ed è lui stesso a rinunciare al suo sorriso in un paio di scene commoventi. Dietro la macchina da presa(regista di) fa un lavoro eccellente nel gestire le emozioni, riuscendo ancora una volta a raccontare il mondo dei ragazzini e il modo in cui gli adulti si relazionano con loro.: Nel 2003, esattamente dieci anni dopo l'uscita del film, si parlò di un sequel di Mrs. Doubtfire. La nuova sceneggiatura era stata scritta dalll'attrice: Robin Williams sarebbe tornato al ruolo e questa volta lo avremmo visto travestirsi da tata per restare vicino a sua figlia quando la ragazza andava via di casa per iniziare la sua esperienza al college. Nel 2006 i produttori decisero di far riscrivere la sceneggiatura, ma Williams non era contento del risultato finale. Poco tempo dopo il sequel fu messo da parte. Williams e Columbus sono tornati a considerare il progetto nell'aprile 2014. Quattro mesi dopo, il grande attore si toglieva la vita. A quel punto il progetto è stato cancellato e nessun altro attore rimpiazzerà mai Willliams.