Stasera in TV 19 marzo: Ammore e malavita, l'action musical dei Manetti Bros.

19.03.2019 - Autore: Marco Triolo



Il film. Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l’amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.

Dietro le quinte. Ammore e malavita è il secondo film dei Manetti ambientato a Napoli dopo L'ispettore Coliandro, oltre a Song 'e Napule e Piano 17.







Ammore e malavita è il secondo film dei Manetti ambientato a Napoli dopo Song 'e Napule. Teoricamente dovrebbe essere il secondo capitolo di una ideale trilogia napoletana, anche se i registi hanno in parte smentito la cosa tempo fa, ai nostri microfoni. Protagonista del film è Giampaolo Morelli, noto per aver già interpretato per i Manetti la fortunata serie TV L'ispettore Coliandro.

Perché vederlo. Azione, umorismo, bei numeri musicali. E le performance di Carlo Buccirosso e Claudia Gerini che rubano la scena a tutti.

La scena da antologia. Ciro e Fatima si rincontrano in ospedale, e parte una trascinante cover di “What a Feeling”.

I premi. Cinque David di Donatello, cinque Ciak d'Oro e due Nastri d'Argento.

Dove e quando. Su Rai Due alle 21:20.