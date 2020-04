Star Wars: in arrivo su Disney+ una serie dall'autrice di Russian Doll

Disney e Lucasfilm hanno messo in cantiere una terza serie Disney+ dedicata all'universo di, incentrata stavolta su personaggi femminili. Il progetto, per ora senza titolo, sarà sviluppato da, co-creatrice della serie Netflixnonché regista della commedia The Wedding Party (basata su una sua pièce teatrale).Il plot è tenuto sotto riserbo, ma si sa, come detto, che la serie dovrebbe concentrarsi su un cast femminile e ambientarsi in un punto della timeline di Star Wars diverso rispetto agli altri progetti. Leslye Headland sarà la showrunner della serie.Headland ha diretto diversi episodi di Russian Doll, serie da lei creata insieme a, che ha vinto tre Emmy Awards su tredici candidature. Ha inoltre scritto la seriee diretto episodi diNonostante il lockdown globale per il coronavirus, Disney e Lucasfilm stanno procedendo con i loro piani per le serie Disney+ ambientate nella Galassia Lontana Lontana. Jon Favreau sta già lavorando alla terza stagione di, la cui seconda stagione dovrebbe arrivare in autunno.(King Arthur: Il potere della spada, Army of the Dead) è stato incaricato di scrivere la serie di Obi-Wan Kenobi interpretata da. In lavorazione c'è anche una serie prequel di Rogue One incentrata su Cassian Andor.tornerà nei panni della spia ribelle, affiancato danel ruolo del droide K-2SO. Nel cast sono entrati di recente ancheFonte: Variety