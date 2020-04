Saturday Night Live, Brad Pitt imita Anthony Fauci e attacca Trump

NOTIZIE

27.04.2020 - Autore: Marco Triolo



Saturday Night Live non si ferma. Lo show comico americano sta continuando ad andare in onda nel formato Saturday Night Live at Home, con i comici protagonisti di sketch realizzati da remoto. E c'è un'altra grande tradizione del SNL che sta venendo rispettata: quella degli ospiti illustri. Questa settimana è toccato a Anthony Fauci, il membro della task force creata dal presidente Donald Trump per l'emergenza coronavirus. Pitt usa il video per registrare un suo personalissimo messaggio alla nazione, una risposta allo scriteriato invito di Trump a sperimentare iniezioni di disinfettanti per sconfiggere il virus...



Lockdown o meno, ilnon si ferma. Lo show comico americano sta continuando ad andare in onda nel formato, con i comici protagonisti di sketch realizzati da remoto. E c'è un'altra grande tradizione del SNL che sta venendo rispettata: quella degli ospiti illustri. Questa settimana è toccato a Brad Pitt , che ha interpretato, il membro della task force creata dal presidenteper l'emergenza coronavirus. Pitt usa il video per registrare un suo personalissimo messaggio alla nazione, una risposta allo scriteriato invito di Trump a sperimentare iniezioni di disinfettanti per sconfiggere il virus...

“Il presidente si è preso qualche libertà con le nostre linee guida, quindi questa sera vorrei spiegare quello che il presidente cercava di dire”, afferma l'attore nei panni di Fauci. Il video procede dunque ad alternare i filmati delle dichiarazioni di Trump con le risposte di Fauci/Pitt. Il pezzo migliore arriva quando, dopo aver “ascoltato” Trump affermare che “le compagnie avranno i vaccini relativamente presto”, Brad Pitt ribatte: “Relativamente presto è una frase interessante. Relativamente all'intera storia della Terra certo, i vaccini arriveranno in tempi veramente rapidi. Ma se doveste dire a un amico 'vengo da te relativamente presto' e poi vi presentaste un anno e mezzo dopo: beh, il vostro amico potrebbe essere relativamente incavolato”.

Nell'ultimo segmento del video, Pitt si toglie la parrucca e ringrazia personalmente il vero Fauci: “Grazie per la sua calma e chiarezza in questo momento snervante. E grazie ai medici, paramedici e alle loro famiglie, per essere in prima linea”.