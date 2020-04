Riddick per cinque giorni in streaming su Rai Play

Rai Play propone per cinque giorni il terzo capitolo della saga iniziata con Vin Diesel riprende il ruolo del mercenario furyano, interpretato anche in, in un sequel che torna alle basi: meno mitologia, più azione e fantascienza mista a horror. È tempo di riscoprirlo.Tradito dai Necromonger e lasciato a morire su un pianeta desolato, Riddick è costretto a lottare per la sopravvivenza contro gli spaventosi predatori alieni che popolano il pianeta. Il furyano elabora così un piano: attirare con un segnale i mercenari che lo stanno cercando per tutta la galassia, in modo da rubare loro un'astronave per lasciarsi alle spalle quel mondo pericoloso. Ma si ritroverà poi a dover combattere al loro fianco per sventare una minaccia più grande.Nonostante il flop di The Chronicles of Riddick , l'amore di Vin Diesel e del registaper il personaggio si è dimostrato più forte. Diesel accettò di apparire in un cameo innel 2006, in cambio di riottenere da Universal i diritti di Riddick. Le riprese del film iniziarono sei anni dopo, nel 2012: Diesel dovette fare un mutuo sulla casa pur di finanziare il film. Riddick rappresenta un ritorno alle basi per la saga: innanzitutto per ilpiù adulto, un R anziché il blando PG-13 del precedente. E poi per il budget, 38 milioni di dollari contro i 105 di Chronicles. Per questo riuscì a ottenere un risultato decisamente migliore: 98 milioni incassati nel mondo. Il cast includeSe avete amato Pitch Black e siete fan dell'azione old school di Vin Diesel, questo film fa decisamente al caso vostro.Riddick e i mercenari si difendono dall'assedio dei Mud Demons, orrende creature velenose simili a giganteschi scorpioni.