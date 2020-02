Lo streaming del weekend: Al Pacino in Profumo di donna

NOTIZIE

22.02.2020 - Autore: Marco Triolo







Non sapete come passare il sabato sera? State facendo zapping per trovare qualcosa che vi soddisfi, ma non ci state riuscendo? Niente paura, siamo qui per questo. Ecco un consiglio streaming per passare un paio d'ore al cinema anche se siete nel salotto di casa. Su Mediaset Play potete infatti trovare un classico come Scent of a Woman – Profumo di donna , interpretato da un grande Al Pacino

Il film. Charlie Simms (Chris O'Donnell) è un ragazzo di famiglia modesta che è riuscito a frequentare un college elitario a Baird, vicino a Boston. Per racimolare qualche soldo extra in modo da poter tornare a casa per Natale, Charlie accetta di fare da balia per un weekend a un colonnello in pensione, Frank Slade (Pacino). Poco prima di accettare il lavoro, Charlie e un amico (un giovane Philip Seymour Hoffman) assistono ai preparativi per uno scherzo ai danni del preside, che minaccia di far perdere al ragazzo la borsa di studio per Harvard se non avrà i nomi dei colpevoli. Nel frattempo, i primi approcci con il colonnello sono difficili: Slade è cieco, scorbutico, beone e aggressivo. E prende oltretutto la brusca decisione di passare il weekend a New York, trascinando con sé Charlie...

Dietro le quinte. Il film è il remake di Dino Risi, con Al Pacino al posto di Vittorio Gassman. La regia è di Martin Brest (Vi presento Joe Black), mentre la sceneggiatura di Bo Goldman adatta sia il film di Risi, sia il romanzo originale Il buio e il miele di Giovanni Arpino da cui era tratto. Al Pacino, come suo solito, fece ricerche approfondite per il ruolo, incontrando non vedenti per capire cosa significhi perdere la vista in seguito a un trauma.



Il film è il remake di Profumo di donna di, con Al Pacino al posto di. La regia è di(Vi presento Joe Black), mentre la sceneggiatura diadatta sia il film di Risi, sia il romanzo originaledida cui era tratto. Al Pacino, come suo solito, fece ricerche approfondite per il ruolo, incontrando non vedenti per capire cosa significhi perdere la vista in seguito a un trauma.

Perché vederlo. Per vedere un grande attore in uno dei suoi ruoli più celebri, in un film che vi farà sentire meglio.

La scena da antologia. La testimonianza finale di Frank all'udienza di Charlie è ancora oggi un pezzo di bravura celeberrimo.