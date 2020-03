NOTIZIE

I Know This Much Is True, Mark Ruffalo si sdoppia nel trailer della nuova serie HBO

02.03.2020 - Autore: Marco Triolo



Blue Valentine, Come un tuono e La luce sugli oceani, torna con un nuovo lavoro. Ma non si tratta di un film stavolta, bensì di una serie limitata HBO interpretata da I Know This Much Is True, che arriverà su HBO il 27 aprile.



Derek Cianfrance , regista di, torna con un nuovo lavoro. Ma non si tratta di un film stavolta, bensì di una serie limitata HBO interpretata da Mark Ruffalo , nel doppio ruolo di due fratelli gemelli. Ecco il teaser trailer di, che arriverà su HBO il 27 aprile.

La serie è tratta da un romanzo La notte e il giorno di Wally Lamb, la serie è interpretata anche da Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi e Imogen Poots. La sinossi definisce I Know This Much Is True “una saga famigliare che segue le vite parallele di due gemelli identici in una storia di tradimenti, sacrificio e perdono sullo sfondo dell'America del Ventesimo Secolo”.

A seguire la sinossi del romanzo, un po' più dettagliata:

“I gemelli Thomas e Dominick Birdsey sono diversi, proprio come la notte e il giorno. Thomas ha trascorso tutta la vita entrando e uscendo dagli istituti psichiatrici. Dominick, invece, ha avuto un'esistenza apparentemente quieta. Ma ora, arrivato a quarant'anni, Dominick non può più nascondere il disagio che prova fin dall'infanzia: deve capire perché non è riuscito a vivere pienamente, perché la sua famiglia lo abbia condizionato in modo così negativo. E così racconta la sua vita e si confronta, sebbene a distanza, col fratello. Il risultato è sconcertante.”

Materiale decisamente potente, soprattutto se affidato a un regista come Cianfrance, che ha dimostrato di saper trattare con delicatezza i legami famigliari, addentrandosi nei loro meandri più oscuri. Mark Ruffalo, da parte sua, è un interprete sensibile, e sarà curioso vedere come incarnerà due personaggi diversi, dando a ciascuno caratteristiche proprie.