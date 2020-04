Grande ritorno a The Walking Dead, ma la serie si conclude prima per il coronavirus

La televisione ai tempi del coronavirus. Non solo le serie in lavorazione si sono dovute fermare a causa della chiusura dei set, ma anche quelle in corso, in alcuni casi, non sono potute arrivare alla naturale conclusione. Nel caso di The Walking Dead , in America è appena andato in onda il quindicesimo episodio della decima stagione. E, se siete tra quelli che seguono la serie da una vita, saprete che nel conto manca una puntata, la sedicesima. Purtroppo il finale di stagione non è completo – manca ancora della post-produzione – e andrà in onda in futuro, estate o autunno che sia.Ciò non toglie che, dopo aver mandato in onda l'episodio 15, intitolato, AMC non abbia diffuso una clip del finale di stagione che mostra il ritorno di... Maggie! Lauren Cohan era uscita temporaneamente dalla serie per interpretare il ruolo principale in. Ma visto che quella serie è stata subito cancellata, l'attrice ha avuto modo di tornare a casa. Ecco la clip.La showrunner, intervistata da Deadline , ha ammesso che “il tempo” è la ragione per cui non vedremo il finale la settimana prossima. “Episodi importanti come quello vengono consegnati praticamente due settimane prima della messa in onda. È necessario tutto quel tempo per completare tutti gli effetti di post-produzione e rifinire gli ultimi dettagli. Dunque ci mancava circa una settimana e mezza quando il governatore della California ha imposto la chiusura per il coronavirus”.Per quanto riguarda il pre-finale di stagione di The Walking Dead, diventato per ora il finale, le sorprese non sono mancate. Ad esempio il primo incontro del gruppo con Juanita “Principessa” Sanchez (), un personaggio già noto a chi legge i fumetti di. Principessa indossa una pelliccia rosa e sfoggia un mitragliatore con cui falcia allegramente zombie. Vive a Pittsburgh, da sola ormai da un anno. La incontrano Eugene, Ezekiel e Yumiko, diretti verso uncon Stephanie, la donna misteriosa con cui Eugene ha imbastito una conversazione radiofonica. E subito ci ritroviamo catapultati in una dimensione inedita per la serie: non solo la grande città abbandonata () è lontana dalle ambientazioni rurali di The Walking Dead, ma Principessa, con la sua parlantina e il suo look colorato, è una spalla comica rara in questa serie sempre tesa e angosciante.Allo stesso tempo, l'episodio non perde di vista il resto del cast. Da un lato ci sono. Negan con Lydia, la figlia di Alpha, leader dei Sussurratori a cui lui stesso ha tagliato la testa per “donarla” a Carol. Incredibilmente, Negan si sta trasformando a poco a poco in una figura paterna per la figlia della sua vittima, consapevole di ciò che è accaduto. Nell'episodio finiscono addirittura per abbracciarsi. Daryl, dal canto suo, si è ritrovato a dover fare da padre alla “nipotina” Judith, figlia di Rick e figliastra di Michonne, che ha perso entrambi i genitori (nel senso che sono tutti e due usciti dalla serie, non che sono morti). Daryl consola Judith, dicendole che ha ancora una famiglia e che un giorno dovrà essere lei la leader. Un momento commovente che sottolinea ancora una volta come Norman Reedus ormai sia importante, non più solo una spalla.Il problema è che Beta, il nuovo capo dei Sussurratori, non ha intenzione di lasciar correre. Dopo la morte di Alpha è completamente impazzito, e sente la voce della sua ex leader nella testa. I rifugiati delle tre comunità sono ora asserragliati in un ospedale abbandonato e si stanno riorganizzando. Ma ne avranno il tempo? Se Beta riuscirà nel suo intento, no:. È certo che quella sarà l'ambientazione del vero finale di stagione, ma per ora dobbiamo accontentarci di questo cliffhanger.Angela Kang sta continuando a preparare la stagione 11 da remoto. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione? Un'ambientazione più “urbana”? “Proseguiremo a esplorare diversi aspetti di questo mondo, ma direi di sì. Nella stagione 11 ci sarà un sapore più urbano e altri aspetti su cui ci stiamo concentrando. Sarà un mix”.