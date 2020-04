Da vedere in streaming: Point Break, il classico action su Mediaset Play

Avete mai sentito il termine “bromance”? Indica quelle storie di amicizia virile talmente intense da sfociare quasi nella storia d'amore. Keanu Reeves Patrick Swayze in Point Break sono l'emblema del bromance, in un film action che ha segnato l'immaginario collettivo, lanciato la futura star die consacrato la regista Kathryn Bigelow . Il film è disponibile su Mediaset Play, per un paio d'ore all'insegna dell'azione e del divertimento. Lo svago perfetto.L'agente FBI Johnny Utah (Reeves) indaga insieme al collega più anziano Pappas (Gary Busey) sulla gang degli Ex Presidenti, rapinatori che stanno imperversando in California. Johnny decide di infiltrarsi nella locale comunità di surfisti per indagare su Bodhi (Swayze), leader filosofo che potrebbe essere a capo della banda di rapinatori. Presto, Johnny si ritroverà diviso tra l'amicizia per quest'ultimo e il suo dovere di uomo di legge.Point Break è prodotto da James Cameron , all'epoca sposato con Kathryn Bigelow. Nonostante la sceneggiatura sia accreditata al solo, Cameron ha detto di averla rimaneggiata parecchio insieme alla regista prima delle riprese. La lavorazione si svolse tra la California, in particolare le spiaggia di Santa Monica e Venice, lo Utah e l'Oregon. Prima delle riprese, Keanu Reeves, Patrick Swayze esi allenarono alle Hawaii con il surfista professionista. Swayze rifiutò la controfigura nella maggior parte delle scene di surf, finendo per rompersi quattro costole. Anche nelle scene diè lui in persona: l'attore eseguì 55 salti per il film. Reeves si appassionò talmente al surf che divenne un suo hobby.Pochi film d'azione trovano un bilanciamento tra botte e sentimento come questo. C'è un'impronta da melodramma che conquista ed è fondamentale in Point Break: è necessario, qui più che mai, investire nei personaggi. Perché solo così i numerosi tradimenti e voltafaccia del terzo atto arrivano come schiaffi in pieno viso. Al di là di questo, Point Break è un manuale di adrenalina e dianni '90, dalla colonna sonora ai cameo dei Red Hot Chili Peppers.Come ricordain Hot Fuzz , quella in cui Johnny insegue un mascherato Bodhi dopo una rapina e, ormai certo che si tratti del suo amico e guru, punta la pistola in aria e spara, gridando per la frustrazione.