Cinque film imperdibili degli anni Novanta da guardare su Disney+

Disney+ offre nel suo listino una serie di celebri titoli del cinema mainstream degli anni Novanta. Da Mamma ho perso l'aereo, a Mrs. Doubtfire passando per Sister Act. Questi i fondamentali. Ci sono però altre "chicche" di quel decennio. Ecco cinque consigli attualmente disponibili in catalogo.

Batman di Tim Burton. Tratto dai fumetti editi negli USA da Pacific, Le avventure di Rocketeer non ha avuto fortuna al box office. Ma è diventato un titolo da riscoprire. Ambientato nel 1938, il film diretto con mano sicura da Joe Johnston (regista del Jumanji originale e di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi) racconta la storia di un pilota che trova un potentissimo jet pack con il quale è in grado di volare. Inizierà dunque una battaglia contro un gruppo di nazisti che minacciano gli Stati Uniti.





Un grande film. Questo è Festa in casa Muppet, rifacimento del celebre Canto di Natale di Dickens interpretato dai Muppet che interagiscono con attori in carne e ossa, tra cui uno splendido Michael Caine nei panni di Ebenezer Scrooge. Imperdibile. Per grandi e piccini.







Cool Runnings - Quattro sotto zero (1993)

Cool Runnings è forse il film meno conosciuto della nostra lista. Una commedia sportiva la cui trama parte da una storia vera: quella del primo team giamaicano di bobsled. Una nazione che non conosce temperature gelide e quattro giovani con un cuore grande, pronti a rappresentare il loro paese alle olimpiadi invernali. Nel cast c'è anche John Candy nei panni dell'allenatore dei protagonisti. Un ex atleta caduto in disgrazia che impara a diventare mentore. Uno degli ultimi ruoli del celebre attore prima della prematura scomparsa nel 1994. Una tipica storia di perdenti in grado di farsi valere. E uno dei pochissimi titoli dedicati al Bobsled. Da riscoprire.

Sandra Bullock, qui nei panni di una ragazza che lavora nella biglietteria della metropolitana e che ogni giorno vede l'uomo dei suoi sogni. Quando quest'ultimo finisce in coma in ospedale dopo un'aggressione, lei inizia a visitarlo in ospedale, scambiata dai medici come fidanzata. Finirà per innamorarsi del fratello del malato (Bill Pullman). Buoni sentimenti, romanticismo e un'attrice veramente brillante. Dirige Jon Turtletaub, lo stesso di Cool Runnings - Quattro sotto zero.





