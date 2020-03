Carol gratis in streaming, la migliore scelta per la Giornata della Donna

È arrivata anche quest'anno la Giornata Internazionale della Donna. Occasione perfetta per vedere (o rivedere) una grande storia al femminile come Carol di Todd Haynes , con due interpreti d'eccezione: Cate Blanchett Rooney Mara . Lo potete trovare su Rai Play gratuitamente: ecco perché non farvelo sfuggire...Therese Belivet (Mara) è una ventenne che lavora in un grande magazzino di Manhattan, sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol (Blanchett), una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un'intesa, e l'innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del loro legame. Ambientato nella New York degli anni '50, Carol racconta la storia di due donne appartenenti ad ambienti molto diversi, travolte da una reciproca passione. Sfidando i tabù imposti dalla morale dell'epoca, che condannano la loro innegabile attrazione, vivranno la loro storia d'amore, a dimostrazione della forza e della capacità di resistenza dei sentimenti.Carol è tratto da un romanzo di, uscito effettivamente negli anni '50. Un romanzo con elementi auto-biografici, che l'autrice scrisse sotto lo pseudonimoe intitolò. Nel 1990 fu ripubblicato come Carol, con il vero nome dell'autrice. La sceneggiatura è scritta da, drammaturga e regista teatrale. Il cast include anchePerché è una storia d'amore toccante che descrive un periodo allo stesso tempo molto lontano ma pericolosamente vicino. La storia di due donne indipendenti che lottano contro una società che le discrimina, una parabola che affronta i pregiudizi di genere e rilegge sotto un'ottima moderna un periodo della storia americana visto, ancora adesso, come idilliaco da molti.Il finale, inaspettato e commovente.Carol è stato candidato a sei premi Oscar – miglior sceneggiatura non originale, fotografia, costumi, colonna sonora e attrice protagonista e non protagonista – senza vincerne nessuno. Rooney Mara ha vinto però come migliore attrice a Cannes, dove il film è anche stato premiato con la Queer Palm.