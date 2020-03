Amazon Prime Video, film e serie TV da vedere ad aprile

In questi giorni, lo streaming ci sta salvando la vita a più riprese. Il catalogo delle diverse piattaforme che si danno battaglia sulle nostre smart TV si sta espandendo sempre di più. Lo sta facendo anche Amazon Prime Video , uno dei primi servizi a tentare di competere direttamente con il leader di mercato Netflix. Aprile sarà un mese ricco di uscite, sia in termini di serie che di film. Diamo uno sguardo alle principali proposte.Dal 3 aprile arriverà Tales from the Loop , una serie di fantascienza prodotta da Matt Reeves (The Batman, Cloverfield) e basata sui lavori dell'acclamato artista svedese. La storia è incentrata sugli abitanti di una cittadina che vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo, che rende possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo nella fantascienza. Il cast include. La serie è stata creata da, che ha sceneggiato gli otto episodi.A partire dal 17 Aprile arriverà invece la sesta stagione di, la serie più longeva di Amazon Prime Video di cui è già stata annunciata anche la settima e ultima stagione. Nei nuovi episodi, il detective della omicidi Harry Bosch () si ritroverà a dover fermare una potenziale catastrofe, quando un fisico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare. Dal 27 marzo è inoltre disponibile la settima stagione di Scandal . Già disponibili anche tutte le otto stagioni di Castle Dal primo aprile sarà disponibile Jexi , commedia diretta dai registi di. Il protagonista è Phil ( Adam Devine ), un uomo dipendente dal suo smartphone che, dopo aver acquistato un nuovo modello, scopre Jexi, un'intelligenza artificiale che diventa sua maestra di vita e lo fa uscire dal guscio. Le cose prendono una svolta inquietante quando Jexi decide di voler tenere Phil tutto per sé.Dal 6 aprile arriverà Iron Sky: The Coming Race , sequel del cult Iron Sky , film prodotto in crowdfunding e crowdsourcing come questo. Stavolta i nazisti non sono nascosti sulla luna, ma nella Terra cava.torna alla regia, mentre nel cast ritroviamo Non succede, ma se succede... , disponibile dal 10 aprile, è una romantic comedy particolare che vede protagonisti. La prima è una candidata alla presidenza, il secondo una sua vecchia conoscenza e il nuovo autore dei suoi discorsi. Da ragazzo, lui era innamorato di lei: sembrava un amore impossibile e lo sembra più che mai ora, eppure qualcosa tra loro sboccia. Infine, il 22 aprile arriverà Dora e la città perduta , adattamento live action delle avventure della famosa esploratrice.In questo momento difficile, Prime Video ha deciso di rendere disponibile gratuitamente per tutti i clienti Amazon una selezione di serie e film per bambini e famiglie. Tra questi,(stagione 1), Qui la lista completa. Per accedere a questi contenuti non è necessario avere un abbonamento Prime.