Venom 2, ecco il nuovo titolo e la nuova data di uscita

Il sequel disvela il suo nuovo titolo. Si chiamerà(lett: lasciate che ci sia un massacro), dove con la parola Carnage ci indica chiaramente il nuovo villain interpretato da. Un personaggio comparso per pochi secondi alla fine dei titoli di coda del film originale.con circa nove mesi di ritardo rispetto alla data di uscita annunciata inizialmente, il 2 ottobre 2020, cancellata dopo l'arrivo del Coronavirus.Il film è diretto dall'attore e regista Andy Serkis , qui al suo debutto nel mondo dei fumetti dietro la macchina da presa (come attore è apparso nei panni diin). Il sequel di Venom rappresenta la terza regia di Serkis dopoe il più recente, direttamente approdato su Netflix nel 2019.

In Venom: Let There Be Carnage, Tom Hardy riprenderà il ruolo ditornerà nei panni della sua amataIl primo film ha incassato 855 milioni di dollari al box office mondiale. E questo nonostante le tante recensioni negative e un responso altrettanto negativo da parte dei fan.