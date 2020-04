Morta Honor Blackman, storica Pussy Galore di Missione Goldfinger

, celebre per il ruolo di Pussy Galore in Agente 007 – Missione Goldfinger e per la serie culto, si è spenta nella sua casa nel Sussex a 94 anni. La famiglia ha dichiarato che Blackman è morta per cause naturali, non legate alla pandemia di COVID-19.Il ruolo di Pussy Galore ne cementò la leggenda e il fascino a livello internazionale, ma la carriera dell'attrice inglese, nata a Londra nel 1925, era iniziata un paio di decenni prima, sul finire degli anni '40, nel film. Nel 1949 recita accanto ain, e nel 1958 la ritroviamo in. Nel 1963 arriva il ruolo di Era nel culte subito dopo quello che la rende finalmente famosa (almeno in patria): la combattiva Catherine Gale in, serie da noi nota come Agente speciale.Ma Honor Blackman non si accontenta e, dopo due stagioni, nonostante il successo della serie, molla il ruolo per affrontare quello di Pussy Galore in Goldfinger. E diventa una leggenda.Negli anni seguenti continua a lavorare stabilmente, apparendo in film come Il segreto del mio successo,(dal regista di Rambo,),(per la regia di). La ricordiamo inoltre ine nell'horror. Nel nuovo millennio è inoltre apparsa ne Il diario di Bridget Jones e nella serie. Ma il ruolo televisivo che l'ha impegnata di più è stato quello in, sit-com molto amata in patria. Per tutti, però, resterà sempre Pussy Galore.Fonte: The Hollywood Reporter