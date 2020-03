Jungle Cruise: Disney svela il full trailer del nuovo kolossal d'avventura

La coppia avventurosa formata da Emily Blunt Dwayne Johnson ha tutte le carte in regola per elevaresopra lo standard dei film d'avventura. E proverà anche a lasciare il segno nel filone dei film ispirati ai parchi a tema: in questo caso la storica attrazione turistica di Disneyland California e Disneyland Parigi.veste dunque i panni di, il carismatico capitano di un battello fluviale.interpreta invece la dottoressa, determinata esploratrice in una missione di ricerca: quella di un albero misterioso nella giungla amazzonica in grado di curare ogni male e cambiare il mondo. "Ma se finisse in mani sbagliate... potrebbe risvegliare un grande male" - nota la Houghton nel nuovo full trailer appena scatenato in rete.Il film, diretto da Jaume Collet-Serra (già regista di diversi action con Liam Neeson come Unknown, Non-Stop e L'uomo sul treno) include nel cast anche