Il trailer di Peninsula, torna l'apocalisse zombie nel sequel di Train to Busan

Dopo Train to Busan , il regista coreanotorna agli zombie con. Un sequel in senso lato: ambientato nello stesso mondo post-apocalittico del precedente, è incentrato però su nuovi personaggi, come faceva George Romero nella saga dei morti viventi. E, stavolta, il budget e le ambizioni sono molti più alti. Ecco il teaser trailer del film.Come rivela il teaser, il film sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi di Train to Busan, in una Corea (la “penisola” del titolo) che ha ceduto al caos.interpreta Jung-seok, un soldato che, dopo essere riuscito a fuggire dalla Corea del Sud, è costretto a ritornarci per una missione di recupero (non si sa esattamente di cosa). Dopo aver attraccato nel porto di Incheon, la sua squadra viene attaccata. Jung-seok scopre così che nella sua patria, devastata dall'epidemia zombie, ci sono ancora dei sopravvissuti.I paralleli con l'attualità si sprecano: nel film, la Corea è diventata una terra di nessuno, isolata dalle nazioni confinanti che stanno tentando disperatamente di limitare la diffusione del virus. Purtroppo l'attualità si intrometterà anche su un altro versante, quello della data d'uscita: il trailer dice solamente “Coming soon”, e non è dato sapere quando il film vedrà la luce, se quest'anno o l'anno prossimo.Il cast include anchee la giovanissima