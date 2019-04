NOTIZIE

Snoop Dogg e molti altri artisti afro-americani intervistati per fare luce sul legame tra cannabis e razzismo nella società americana

Grass is Greener, ecco il film Netflix sulla legalizzazione della marijuana (Trailer)

17.04.2019 - Autore: Marco Triolo



Un'ondata di cambiamento ha travolto gli Stati Uniti negli ultimi anni, con la legalizzazione della marijuana diventata effettiva in sempre più stati. Ora, il writer, presentatore e storico dell'hip-hop Fab 5 Freddy si prepara a raccontare il complicato rapporto tra gli USA e la cannabis nel suo debutto alla regia, il documentario Grass is Greener. Il film arriverà il 20 aprile su Netflix e ne possiamo avere un assaggio nel trailer seguente...





Fred Brathwaite, fa anche da narratore e intervista svariati personaggi del mondo della musica rap e reggae: B-Real e Sen Dog dei Cypress Hill, DMC, Doug E. Fresh, Chuck D, Damian Marley, Killer Mike e molti altri. Fab 5 Freddy, al secolo, fa anche da narratore e intervista svariati personaggi del mondo della musica rap e reggae: Snoop Dogg (da sempre portavoce della legalizzazione),dei Cypress Hill,e molti altri.

Il tema è più che mai attuale, ma non solo nel senso che potete immaginare. Brathwaite esplora il sottotesto razziale della guerra alla droga lanciata dal presidente Reagan. “Non potevi più fare leggi sulla razza”, si sente nel trailer; “Potevi fare leggi sulla droga”. La cannabis è stata a lungo associata alle comunità afro-americane e latine, oggetto di una propaganda che l'ha dipinta come “la droga più pericolosa in America” nonostante medici, psicologi e sociologi abbiano a lungo combattuto questa nomea.

Grass is Greener verrà presentato il 20 aprile al San Francisco International Film Festival, e arriverà il giorno stesso su Netflix.