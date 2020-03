Dracula torna al cinema per la regista di Jennifer's Body

Sembra proprio che, dopo svariati tentativi, Universal Pictures abbia trovato la quadratura del cerchio per il suo. Dopo le false partenze di Dracula Untold La Mummia , lo Studio si è alleato con il guru degli horror a basso budget,, e ha distribuitocon Elisabeth Moss . Costato solo 7 milioni di dollari, il film ne ha già incassati oltre 100 nel mondo nonostante l'emergenza coronavirus. Ed è anche stato lodato dalla critica.Un ottimo segnale che ha spinto Blumhouse a replicare, alzando la posta in gioco. Perché se l'Uomo Invisibile è un personaggio noto, ma comunque minore,. Ed è proprio di un nuovo film di Dracula che stiamo parlando: lo dirigerà Karyn Kusama , regista di Aeon Flux Jennifer's Body e di episodi delle serieIl progetto non è ufficialmente in mano alla Universal, perché Dracula è di dominio pubblico. Ma Blumhouse ha un accordo “first look” con lo Studio, ovvero deve sottoporre i progetti in anteprima a Universal, che difficilmente si farà sfuggire il mostro più iconico., che hanno scritto il più recente film di Kusama, Destroyer , stanno lavorando alla sceneggiatura. Come nel caso de L'uomo invisibile, il film dovrebbe spostare gli eventi di Dracula ai giorni nostri. Strada tentata già al termine di Dracula Untold, quando il celebre Conte (là interpretato da) si ritrovava nella Londra di oggi. Anche nella recente miniserie BBC/Netflix diil vampiro raggiungeva la Londra moderna. Vedremo come Kusama, Manfredi e Hay rinnoveranno la formula.Perché, per Universal, adesso è proprio l'idea a contare. Prima, lo Studio aveva tentato un approccio à la Marvel: La Mummia avrebbe dovuto lanciare un universo di storie e personaggi interconnessi, il Dark Universe. Ora invece “L'approccio è: vince l'idea migliore”, spiega un produttore a The Hollywood Reporter . Nomi come Paul Feig John Krasinski stanno lavorando con Universal a diversi progetti. Feig dovrebbe dirigere, che metterà insieme i mostri classici. Krasinski, regista di, è stato associato a, su cui però sta lavorando anche la produttrice, che avrebbe commissionato una sceneggiatura a(Spider-Man, Jurassic Park). James Wan (Aquaman, The Conjuring) produrrà un altro film di mostri ancora misterioso.Non tutti questi progetti vedranno la luce, ma il messaggio è chiaro: basta con i tentativi di copiare il modello Marvel. Meglio dare valore ai singoli autori, ai singoli progetti, realizzarli con budget contenuti e senza per forza l'intenzione di farli convergere in un unico “Avengers dei mostri”. L'approccio migliore per tutti, spettatori compresi.