Candyman, il trailer del nuovo horror prodotto da Jordan Peele

Fresco del successo disi prepara a guidare il cast di Candyman, un “sequel spirituale” del cult del 1992 Candyman - Terrore dietro lo specchio , tratto da un racconto di Clive Barker . Il nuovo film è prodotto da Jordan Peele , regista di. Peele ha anche scritto la sceneggiatura insieme a(suo socio nella produzione di). La regia invece è di, alla sua opera seconda dopo. Ecco il trailer di Candyman.Il film è prodotto da MGM e Universal Pictures. La storia riprende quasi trent'anni dopo l'originale, con il bambino del film di, Anthony McCoy, ora diventato un artista e intenzionato a far luce nuovamente sulla leggenda di Candyman, il figlio di uno schiavo diventato spirito maligno dopo essere stato linciato da una folla alla fine dell'Ottocento. Un tema (partorito in realtà da Bernard Rose, in quanto la storia di Barker era ambientata a Liverpool) più attuale che mai, specialmente nell'ambito del cinema di Jordan Peele.Infatti il film non è un reboot, ma, appunto, un sequel. E torna anche all'ambientazione dell'originale, il quartiere di case popolari Cabrini-Green a Chicago. Oggi, però, un'area gentrificata e dunque radicalmente diversa rispetto a 28 anni fa.Il cast include anche(Se la strada potesse parlare),(Fear the Walking Dead), e vedrà il ritorno dinei panni della madre di Anthony, Anne-Marie McCoy.