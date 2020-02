Breaking: Steven Spielberg lascia Indiana Jones 5!

NOTIZIE

26.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Logan - The Wolverine, Le Mans '66), che potrebbe dunque sostituirlo alla guida del film. Non sarà Steven Spielberg a dirigere Indiana Jones 5 . Dopo aver diretto i quattro precedenti capitoli della saga, il regista ha deciso di lasciare a qualcun altro il compito di dirigere il quinto. A quanto afferma Variety , attualmente Lucasfilm è in trattative con James Mangold ), che potrebbe dunque sostituirlo alla guida del film.

La decisione dunque arriva da Spielberg stesso, deciso ad affidare le redini della saga a una nuova generazione di autori con punti di vista originali sul materiale. Alla sceneggiatura c'è Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan, sceneggiatore de I predatori dell'arca perduta.

Indiana Jones 5 è previsto in USA per il 9 luglio 2021. Harrison Ford tornerà nel ruolo del famoso archeologo e avventuriero, ma per il resto non ci sono dettagli né sul cast né sulla trama. Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi, dopo questa inaspettata e spiazzante notizia.