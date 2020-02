Arctic: clip esclusiva dal film d'animazione sul riscaldamento globale

NOTIZIE

20.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Uscirà in Italia 27 febbraio Arctic – Un'avventura glaciale , film d'animazione diretto dae incentrato su un tema, all'opposto, “scottante”: quello dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Proprio di questo parla la clip che vi mostriamo in esclusiva ().

Il film sfoggia doppiatori d'eccezione come Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni. Notorious Pictures, che distribuisce Arctic nelle sale italiane, devolverà a Green Peace l’incasso del primo giorno, a favore della campagna Difendi l'Artico (qui tutti i dettagli). “Il film tratta anche dei cambiamenti climatici”, spiega il regista. “Per me, è uno dei problemi più importanti dei nostri tempi. Non c’è un riferimento diretto, sebbene sia un aspetto rilevante. Non ho mai visto nessun film d'animazione che affronta questo problema. Sarà un grande messaggio”.

La sinossi ufficiale

In Arctic – Un’avventura glaciale i due volpini Speedy e Jade, affiancati da un orso polare nevrotico, un albatros sbadato e due lontre teoriche della cospirazione, dovranno impedire a un tricheco malvagio di sciogliere l'Artico e diventare così il sovrano del mondo. Arctic – Un’avventura glaciale è un entusiasmante action animato che affronta, in maniera sincera e divertente, uno dei fenomeni ambientali più importanti e più discussi degli ultimi tempi, quello del cambiamento climatico. Celebrando, allo stesso tempo, l’importanza della diversità e l’unicità di ogni individuo.

Arctic – Un'avventura glaciale arriverà nelle sale italiane dal 27 febbraio 2020 distribuito da Notorious Pictures.