Addio a Brian Dennehy, star di Rambo e Cocoon

Per tutti sarà sempre lo sceriffo Teasle di Rambo , il duro uomo di legge che rappresenta un'America decisa a dimenticare il Vietnam, salvo poi dover gestire l'inaspettato attacco della macchina da guerra umana interpretata da Sylvester Stallone. Ma Brian Dennehy è stato molto di più, uno di quei caratteristi vecchio stampo capace di muoversi con disinvoltura tra cinema e serie TV.Dennehy si è spento a 81 anni a New Haven, in Connecticut. La famiglia specifica che la morte non è una conseguenza del coronavirus. “È con grande tristezza che annunciamo che nostro padre, Brian, è scomparso la scorsa notte per cause naturali, non legate al COVID”, si legge in un tweet della figlia, l'attrice. “, generoso all'inverosimile, un fiero e devoto padre e nonno, mancherà a sua moglie, Jennifer, alla famiglia e ai molti amici”.Nel corso di una carriera iniziata a fine anni '70, Dennehy è apparso anche in F.I.S.T. , sempre accanto a Stallone, in Cocoon – L'energia dell'universo , cult diin cui interpretava il capo di un gruppo di alieni giunti sulla Terra. Negli anni '80 e '90 ha interpretato inoltredi Lawrence Kasdan, il culte il suo sequel, Presunto innocente Non aveva mai smesso di lavorare. Di recente lo avevamo visto nelle serie, ma anche nella commedia, nell'actione in Knight of Cups di Terrence Malick. Aveva inoltre lavorato con Spike Lee inMai protagonista, sempre al servizio della storia, Brian Dennehy frequentò anche la TV, infilando una lunga serie di piccoli ruoli in, tra gli altri. Lavorò inoltre in, apparendo in diverse puntate della celebre serie.Dennehy ha inoltre lavorato molto a teatro, specialmente presso il Goodman Theatre di Chicago, e ha vinto due Tony Awards per. L'adattamento televisivo di quest'ultima gli fruttò il suo unico Golden Globe.Dennehy era nato a Bridgeport, in Connecticut, e aveva servito nei Marines dal 1959 al 1963 prima di studiare storia alla Columbia University e conseguire un master in arte drammatica a Yale.