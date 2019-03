Il ragazzo che catturò il vento, il nuovo film Netflix è una storia vera e piena di speranza (videointervista)

Il regista aggiunge: "Questo film parla del potere dell'istruzione. Di quello della scienza. E dell'idea che tutti abbiamo bisogno di una 'società' affinché l'individuo possa arrivare ad affermarsi. E' una storia che parla di queste dinamiche. Il bisogno di avere una comunità e di lavorare insieme verso il progresso. Nel mondo occidentale per trent'anni abbiamo assistito al dilagare dell'ideale individualista... e possiamo vederne i risultati, e cioè l'aver creato una società che non è uguale per tutti. Credo personalmente nei valori comuni e in una società in cui lavoriamo insieme per il progresso. Di questo parla questa storia. E mi emoziona che tante persone parlino di questo e che il cinema in questo momento si stia focalizzando molto sul bisogno di avere una comunità e fare parte di una società".



Il ragazzo che catturò il vento è attualmente disponibile su Netflix.

"Questa non è solo la storia di William Kamkwamba che si estende comunque alla questione ambientale, politica ed economica del Malawi, una cosa che rispecchia quello che succede nel resto del mondo - dichiara il neo-regista - ma ci sono anche interessanti dinamiche familiari che erano già ben raccontate nel libro. Elementi bellissimi di una storia piena di speranza. Non vedevo l'ora di fare questo film"."Le storie africane tendono a non essere raccontate fuori dall'Africa. Adesso è arrivato il momento di scoprire queste storie"- dichiara l'attrice