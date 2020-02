Il Cacciatore 2, Montanari: "Ho ricevuto preziosi consigli dal magistrato Alfonso Sabella"

NOTIZIE

La nuova stagione della serie è attualmente in onda su Raidue

22.02.2020 - Autore: servizio di Paola Schettino Nobile



Il cacciatore. Francesco Montanari torna ad interpretare i panni del Pubblico Ministero Saverio Barone nella seconda stagione della serie Rai

Alfonso Sabella, raccontata nel suo libro Cacciatore di Mafiosi (edito da Mondadori), la serie in quattro serate, segue le vite degli uomini che, nel bene e nel male, hanno scritto una pagina indelebile della storia d’Italia. Il regista Davide Marengo dichiara ai microfoni di Film.it: “Il magistrato Alfonso Sabella ci ha guidato con la sua storia e con il libro da cui è tratta la vicenda. È venuto a trovarci sul set raccontandoci come era il clima dell’epoca che noi abbiamo cercato di ricreare. È stata una vera guida ed è diventato un grande amico”.



Guarda l'intervista al regista e all'attore Francesco Montanari: clicca sulla foto in basso.



Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione:

Saverio Barone è entrato a far parte dell’antimafia di Palermo il 23 novembre 1993. Quello stesso giorno, Giuseppe Di Matteo, 12 anni, figlio del pentito Santino Di Matteo, veniva rapito dalla mafia di Corleone. Un segno del destino, che nella testa del giovane e ambizioso PM è diventato una promessa: riportare a casa quel bambino e farla pagare ai boss responsabili di quel crimine così feroce. Fino ad arrivare a lui, Giovanni Brusca, carceriere del bambino, assassino di Giovanni Falcone, capo supremo di Cosa Nostra dopo l’arresto di Bagarella.



I nuovi episodi de Il cacciatore vanno in onda su Raidue ogni mercoledì in prima serata.