Elio Germano è Ligabue, un assaggio da Volevo nascondermi in attesa che torni nei cinema 

15.03.2020 - Autore: servizio di Paola Schettino Nobile



Covid-19. Premiato al Festival di Berlino, dove Elio Germano è stato eletto migliore attore protagonista



Volevo nascondermi è stato uno dei primi film italiani colpiti dall'emergenza. Premiato al Festival di Berlino, dove Elio Germano è stato eletto migliore attore protagonista, e fermato subito dalla distribuzione. Il film doveva infatti arrivare nelle sale inizialmente il 27 febbraio. E' stato immediatamente bloccato per poi risorgere una settimana dopo, il 4 marzo. Alla vigilia della quarantena. In attesa che il film torni nei cinema - lo farà nel momento in cui le sale saranno riaperte - vi offriamo un assaggio della performance di Germano nell'intervista di Film.it con l'attore affiancato dal regista Giorgio Diritti.

Elio Germano (premiato a Berlino come miglior attore) interpreta il pittore Antonio Ligabue, dagli anni degli stenti in una capanna sulle sponde del Po, all'esplosione del suo talento dopo l'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati. E poi il periodo in manicomio, sopraffatto da un regime che vuole “nascondere” i diversi e vittima delle sue angosce. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo talento. La fama gli consente di ostentare un raggiunto benessere e aprire il suo sguardo alla vita e ai sentimenti che sempre aveva represso. Le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività, il dono della sua diversità.



Volevo nascondermi tornerà nei cinema distribuito da 01 Distribution.