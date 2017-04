Horror in TV: le dieci scene più terrificanti viste sul piccolo schermo

Dieci scene agghiaccianti viste in TV

Ormai è assodato che la televisione non sia più la sorellina timida del cinema. Il piccolo schermo è in grado di regalarci emozioni potenti, tra cui anche la paura. Non solo nelle serie attuali, ma anche in quelle più storiche. Scopriamo insieme dieci scene viste in TV che ci hanno fatto rivoltare lo stomaco per la tensione o il puro orrore!



A cominciare da Twisty il Clown, presenza ricorrente della quarta stagione di American Horror Story, Freak Show. Tutti sanno che i clown sono una delle cose più terrificanti in assoluto, specialmente quando ben utilizzati nelle storie horror. La scena in cui il mostruoso pagliaccio interpretato da John Carroll Lynch assalta una coppietta durante un idilliaco pic-nic nell'America degli anni '50, è qualcosa di indimenticabile... per tutte le ragioni peggiori!



