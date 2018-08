Masters of the Universe, dieci cose che forse non sapevi sulla saga di He-Man

La serie anni '90 e il remake

Dopo la conclusione della serie originale e il declino delle action figures, che per il 1988 avevano già perso gran parte del pubblico, Mattel tentò un revival con una versione molto più fantascientifica della saga. La serie The New Adventures of He-Man debuttò nel 1990 e durò solamente una stagione da 65 episodi. Non ha vera continuità con la precedente e i pochi personaggi classici che appaiono (oltre a He-Man e Skeletor), hanno look completamente diversi. La serie non è nemmeno ambientata a Eternia, ma su un altro pianeta e in un'epoca futura. Esatto: He-Man viaggia nel tempo.



Nel 2002, Mattel tentò il rilancio affidandosi però a un look più in linea con la serie originale. Il nuovo He-Man and the Masters of the Universe aveva un look influenzato dagli anime e, nonostante le buone intenzioni, non attecchì come sperava Mattel.