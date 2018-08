Dieci cose che (forse) non sapevi su Holly e Benji

L'impostore

Come era pratica all'epoca (era stato già fatto nel caso di Mila e Shiro, in cui Mila era stata presentata come la cugina di Mimì Ayuhara), quando venne lanciata la serie calcistica giapponese Palla al centro per Rudy, gli adattatori si inventarono che il protagonista provenisse dalla Saint Francis, la squadra di Benji. Una tattica per legare le due serie e attirare pubblico, perché, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, in originale quel collegamento non esiste.