Game of Thrones: i misteri ancora irrisolti della serie

I tre tradimenti di Daenerys

Sempre in tema di profezie, anche a Daenerys ne è stata fatta una nei libri (durante la sua visita nella Casa degli Eterni) che non viene citata nella serie. Eccola: “Tre fuochi dovrai accendere, uno per la vita, uno per la morte e uno per l’amore. Tre destrieri dovrai cavalcare, uno per il piacere, uno per il terrore e uno per l’amore. Tre tradimenti dovrai conoscere, uno per il sangue, uno per l’oro e uno per l’amore”. Finora, Daenerys è stata tradita da Mirri Maz Duur (la donna che le ha ucciso il figlio e mandato in coma il marito Drogo - il sangue) e Jorah Mormont (per l'oro). Chi la tradirà per amore? Forse Daario Naharis, magari risentito per essere stato rifiutato e lasciato indietro?