The Walking Dead: emozionanti addii e colpi di scena nel finale della settima stagione

03.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Robert Kirkman e Charlie Adlard è nota per gli alti e bassi a cui anche i fan più accaniti hanno dovuto assistere negli anni, e la seconda parte della stagione aveva in effetti segnato un rallentamento eccessivo, specialmente nelle ultime puntate. Troppe riflessioni, troppe mosse strategiche, troppe sottotrame dispersive e poca azione, poco slancio verso l'inevitabile guerra. E, come era prevedibile, la guerra è solamente iniziata in questa puntata conclusiva, venendo apertamente rimandata alla stagione 8. Ma l'impatto emotivo di questo episodio, intitolato "The First Day of the Rest of Your Life" ("Il primo giorno del resto della tua vita") e dedicato a Bernie Wrightson, grande fumettista recentemente scomparso, è sufficiente a ripagarci almeno un po' della lunga attesa. Un finale altamente emozionante quello della settima stagione di The Walking Dead . La serie tratta dai fumetti diè nota per gli alti e bassi a cui anche i fan più accaniti hanno dovuto assistere negli anni, e la seconda parte della stagione aveva in effetti segnato un rallentamento eccessivo, specialmente nelle ultime puntate.e poca azione, poco slancio verso l'inevitabile guerra. E, come era prevedibile, la guerra è solamente iniziata in questa puntata conclusiva, venendo apertamente rimandata alla stagione 8. Ma l'impatto emotivo di questo episodio, intitolato "The First Day of the Rest of Your Life" ("Il primo giorno del resto della tua vita") e dedicato a, grande fumettista recentemente scomparso, è sufficiente a ripagarci almeno un po' della lunga attesa.

Sonequa Martin-Green è un sacrificio eroico sul quale è stato incentrato un colpo di scena magistrale. Chiusa dentro una bara per essere usata come moneta di scambio nella trattativa tra Negan e Alexandria, Sasha ha ingerito la pillola velenosa datale da Eugene ed è balzata fuori dalla cassa aggredendo Negan. Che però si è salvato, insieme ai suoi principali luogotenenti, e ora si prepara a scatenare una guerra contro i ribelli. Era anche inevitabile che qualcuno morisse, come da consuetudine nei finali di stagione. E avevamo già capito da tempo che si sarebbe trattato di Sasha. Era inevitabile principalmente per una ragione pratica: la protagonista della nuova serie Star Trek: Discovery e il suo impegno su quel set aveva messo in discussione il ruolo in TWD. Ma è il modo in cui Sasha ci ha lasciati a contare davvero: per una volta, anziché una morte passiva per mano di Negan o di qualche vagante, si è trattato disul quale è stato incentrato un colpo di scena magistrale. Chiusa dentro una bara per essere usata come moneta di scambio nella trattativa tra Negan e Alexandria, Sasha ha ingerito la pillola velenosa datale da Eugene ed è balzata fuori dalla cassa aggredendo Negan. Che però si è salvato, insieme ai suoi principali luogotenenti, e ora si prepara a scatenare una guerra contro i ribelli.

La seconda parte dell'episodio, diretto dal produttore esecutivo e specialista degli effetti visivi, è stata: prima si è scoperto che il gruppo di sciacalli ingaggiato da Rick in realtà aveva stretto subito dopo un patto con Negan, tradendo Alexandria. Poi Sasha, in versione morto vivente, ha attaccato i Salvatori, creando una breve finestra che ha permesso a Rick, Daryl e gli altri di contrattaccare. Ma i Salvatori hanno avuto rapidamente la meglio, e Negan ha messo in ginocchio Rick e Carl, preparandosi a uccidere quest'ultimo davanti al padre. Proprio in quel momento, la tigre di Ezekiel è apparsa attaccando gli assalitori, e le armate del Regno e di Hilltop (guidata da Maggie) hanno sbaragliato gli avversari a colpi di mitra.

Jadis (Pollyanna McIntosh), leader degli sciacalli, è sopravvissuta. Negan sospetta il coinvolgimento di Eugene nella morte di Sasha, ma per ora lo ha lasciato vivere. Al termine dell'episodio lo abbiamo visto incitare alla guerra i suoi uomini radunati.

Nel corso della puntata abbiamo anche rivisto Abraham (Michael Cudlitz) in una serie di flashback nei quali ci è stato mostrato un antefatto del finale della scorsa stagione: il momento in cui lui e Sasha hanno scelto di seguire Rick per scortare Maggie a Hilltop dal dottore. Una sorta di chiusura per entrambi i personaggi, che così ci hanno detto definitivamente addio.

Resta il dubbio su Dwight (Austin Amelio), braccio destro di Negan che sembrava aver tradito il suo capo per aiutare Alexandria, ma che alla fine non ha mosso un dito per tentare di ribaltare la situazione e non ha ucciso Negan nemmeno quando avrebbe potuto farlo facilmente. Codardia? Oppure semplicemente stava facendo il doppio gioco? Lo scopriremo solamente nell'ottava stagione.



Il finale di stagione di The Walking Dead andrà in onda stasera su FOX (canale 112 di Sky) in prima visione italiana assoluta.