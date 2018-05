The House That Jack Built, la recensione del peggior film di Lars von Trier

NOTIZIE

Ci mette centoventi minuti a presentarci un'idea veramente interessante: dopo due ore faticose e visivamente monotone lo schermo si apre verso nuovi orizzonti con l'ingresso in scena del personaggio interpretato da Bruno Ganz . L'attore svizzero è la coscienza del protagonista, una specie di Virgilio nell'inferno personale del serial killer interpretato da Matt Dillon , assassino che gli confessa la sua scia di sangue lunga dodici anni e scandita sullo schermo in cinque capitoli. Prima dell'interessante epilogo, dobbiamo però da spettatori subire: qualcosa che va al di là dell'uccisione di bambini i cui cadaveri si vedono più volte nel corso del film, o di tutti gli strangolamenti che il protagonista mette in atto - anche a più riprese - nei confronti delle sue vittime, e perfino dei seni di una donna che vengono maciullati davanti alla macchina da presa.. Uno sghignazzare provocatorio che conosciamo da anni (e che a volte abbiamo anche apprezzato), ma che qui diventaimposto per due ore e trenta minuti. Perfino la scena d'apertura è urtante, una sequenza attraverso la quale il regista cerca di corromperci: Uma Thurman viene massacrata dal protagonista a causa del suo eccesso di superbia. Secondo Von Trier la donna "se l'è cercata": lui vuole la nostra complicità, non la ottiene.