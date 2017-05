Cannes: Pedro Almodóvar vs. Will Smith sulla "questione Netflix"

NOTIZIE

Il presidente di giuria si pronuncia sulla polemica relativa ai film in concorso che non arriveranno mai in sala. Will Smith difende la piattaforma streaming

17.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes (Nexta)



film di Netflix in Concorso a Cannes", il presidente di giuria Cannes 70, dove il regista spagnolo legge una sua dichiarazione:

Cannes - Dopo giorni in cui tonnellate di bit sono stati prodotti a proposito della polemica "", il presidente di giuria Pedro Almodovar cerca di mettere un punto alla questione. Film.it è in prima linea alla conferenza di presentazione della giuria di, dove il regista spagnolo legge una sua dichiarazione:

Per me la soluzione è semplice: le nuove piattaforme devono rispettare le regole già esistenti".



A quel punto Almodovar rincara la dose e colpisce più forte: "Per me sarebbe un paradosso che un film che vince la Palma d'oro non venga visto in sala". E poi aggiusta il tiro: "Questo non vuol dire che non rispetto il lavoro e le novità che questa tecnologia porta con sé. Le rispetto interamente, ma finché vivrò combatterò per una cosa che secondo me le nuove generazioni non conoscono... quella capacità di ipnotizzarti che solo i film visti in sala hanno".



Quest'anno a Cannes ci sono due film in Concorso che verranno trasmessi direttamente su Netflix: il fantasy Okja di Bong Joon Ho (guarda il trailer) e la commedia The Meyerowitz Stories diretta da Noah Baumbach.

Almodovar continua dicendo: "La prima volta che vedi un film è importantissima e credo che la dimensione dello schermo non debba essere più piccola della sedia in cui lo si vede. Perché la verità è che bisogna sentirsi piccoli e umili di fronte alle immagini che ti colpiscono".



A quel punto Will Smith, membro della giuria di Almodovar, prende la parola e difende invece la scuderia Netflix: "I miei figli vanno al cinema due volte a settimana. E allo stesso tempo guardano anche i film su Netflix. Nella mia casa Netflix non ha assolutamente nessun effetto negativo sul rapporto tra i miei figli e la sala cinematografica. Sono due forme diverse di entertainment . E poi i film su piattaforma streaming aprono loro un mondo: la possibilità di vedere film che non avrebbero mai potuto vedere altrimenti". Ovviamente sentendo le parole di Smith ci si ricorda immediatamente che la superstar arriverà presto su Netflix con

Almodovar chiude però il discorso dicendo: "Tra vincere una Palma d'oro e far vedere il mio film in 190 paesi al mondo, preferisco la seconda cosa... a patto che tutti vedano quei film sul grande schermo!".