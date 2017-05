Cannes: torna la coppia perfetta formata da Julianne Moore e Todd haynes

Sullo schermo vediamo la Moore in un doppio ruolo: quello di una diva del cinema muto negli anni venti e quello di una donna sordomuta nella New York degli anni Settanta. Arrivata a Cannes, dove il film viene presentato in Concorso, l'attrice parla di questa sua nuova sfida: ": e la cosa mi ha aiutata a capire di più il linguaggio del corpo e dei segni. Era la prima volta in tutta la mia carriera". La Moore definisce il suo regista "un genio", Haynes invece guarda l'attrice e parla di "anima gemella creativa"."Eravamo giovanissimi quando abbiamo lavorato a Safe - afferma il regista - Improvvisamente il personaggio che avevo scritto prendeva vita ed è stata lei a crearlo. E' sempre un privilegio offrire a Julianne nuove sfide creative". Era il 1995 quandoè arrivato nei cinema. Nel 2002 è arrivato Lontano dal paradiso dove la vedevamo nei panni di una casalinga disperata che abbandonata dal marito omosessuale, sviluppava una simpatia per il giardiniere afro-americano nell'America degli anni Cinquanta. Un capolavoro. "Abbiamo lavorato insieme anche in Io non sono qui , il film su Bob Dylan - ricorda Haynes - Julianne interpretava una versione esagerata di Joan Baez: ricordo che mentre la guardavo sul monitor, non riuscivo a smettere di ridere... ridevo così tanto che ho dovuto lasciare il set per un po'".