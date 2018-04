The Walking Dead, la recensione senza spoiler dell'episodio 8x15

NOTIZIE

09.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Diversi nodi vengono al pettine nella puntata 8x15 di The Walking Dead , in preparazione del finale di stagione che andrà in onda la settimana prossima. Negan ritorna al Santuario e per Simon si profila un brutto risveglio dalle sue mire di leadership. Nel frattempo, Daryl e Rosita rapiscono Eugene per costringerlo a produrre proiettili per il gruppo di Hilltop. Sono queste le due linee principali di un episodio che si prende anche tempo di concludere la sottotrama delle lettere di Carl (finalmente scopriamo il testo di quella a Rick e di quella a Negan) e quella di Aaron impegnato a reclutare il gruppo di “sole donne” finora poco convinte di aderire alla crociata di Rick.

Tutto è abbastanza prevedibile, le varie storyline in sospeso si chiudono più o meno come tutti si aspettavano, ma questo era inevitabile. Sappiamo che l'episodio finale vedrà un sanguinoso scontro tra Hilltop e i Salvatori, tra Rick e Negan, e qui era necessario preparare il palcoscenico. Dispiace però che non si sia scelto di costruire uno scontro finale in due puntate, anche se indubbiamente l'episodio finale sarà un po' più lungo del normale.

Il fatto che però la tanto attesa battaglia finale sia confinata nell'ultimo episodio della stagione fa sorgere un legittimo dubbio: che la guerra tra Rick e Negan possa non concludersi con la fine della stagione 8. Speriamo che non sia così, perché già aleggia lo spettro del Governatore e della sua triste fine a metà stagione 4, una sorta di bis senza convinzione del finale della stagione 3.





Un personaggio di cui non abbiamo trovato traccia in questo episodio è Morgan, il cui destino resta in dubbio: Morgan transiterà a Fear the Walking Dead , il cui primo episodio della nuova stagione andrà in onda subito dopo il finale di The Walking Dead la settimana prossima. Il che probabilmente significa che Morgan morirà. E anche la sopravvivenza di Maggie non è scontata, visto che Lauren Cohan è attualmente senza contratto e starebbe cercando di uscire dalla serie.