Il gran finale di The Walking Dead, il trailer dell'ultimo episodio

NOTIZIE

09.04.2018 - Autore: La redazione



Il gran finale di The Walking Dead andrà in onda il prossimo 16 aprile su FOX. L'ultima puntata, la sedicesima dell'ottava stagione dedicata interamente alla guerra tra l'esercito di Rick e i Salvatori di Negan, s'intitolerà Wrath e cioè Ira. Questa la sinossi del nuovo capitolo: "Le comunità uniscono le forze per l'ultima battaglia contro i Salvatori".



Qui il trailer dell'ultimo episodio:







Qui una scena in anteprima con Eugene e Negan: il primo consegna al secondo il nuovo carico di pallottole con cui affrontare Rick.







Guarda anche: The Walking Dead, uno spin-off ambientato nel gelo per il futuro della serie

Questa la nuova sinossi dell'ottava stagione della serie: . L'ultima puntata, la sedicesima dell'ottava stagione dedicata interamente alla guerra tra l'esercito di Rick e i Salvatori di Negan, s'intitoleràe cioè: "Le comunità uniscono le forze per l'ultima battaglia contro i Salvatori".

"La guerra senza limiti ha avuto un impatto devastante su tutti coloro coinvolti. Le comunità stesse sono ormai spezzate. Alexandria è stata distrutta, Hilltop è sottotiro e il Regno è a pezzi (metà di loro sono morti, l'altra metà è sotto il controllo dei Salvatori). Al centro di tutto questo, Rick - impegnatissimo nella guerra - è appena tornato a casa dove ha scoperto che Carl - il cui eroismo ha portato gli abitanti di Alexandria alla salvezza - è stato morso da uno zombie. Carl è sempre stato un faro di speranza, un simbolo per l'umanità. Lezione che i sopravvissuti attorno a lui dovrebbero imparare a tenersi stretta durante la guerra.

Ma Rick non è l'unico in pericolo. Aaron ed Enid sono in una situazione altrettanto complicata a Oceanside - incerti sul fatto di trovarsi in una zona sicura o piena di nuovi nemici. Padre Gabriel farà la sua parte nel tentativo di riportare il Dr. Carson al sicuro a Hilltop. Maggie è in attesa di un figlio e alle prese con una lotta interna sulle zone grigie che il comando di una comunità comporta durante una guerra. Arrivata a un punto morto nell conflitto con i Salvatori, Maggie dovrà decidere cosa fare riguardo alle vite delle dozzine di prigionieri di guerra sotto il suo controllo.

Oltre a combattere la guerra, Negan continua a gestire le tensioni dentro la sua comunità circondato dai quelli che lavorano sodo, i traditori e altri personaggi la cui sete di potere potrebbe creare un conflitto interno nel "santuario". Dopo aver regalato ai Salvatori una grossa vittoria, Eugene vedrà la sua lealtà messa alla prova davanti a nuovi ostacoli.

La guerra totale consuma tutti e la linea tra bene e male continua sempre di più a essere poco chiara. Le persone combattono secondo quello in cui credono. E tutti hanno lo stesso obiettivo, qualcosa di più grande: sentirsi al sicuro in un mondo in cui vale la pena vivere".

The Walking Dead va in onda il lunedì alle 21 su Fox, canale 112 di Sky.