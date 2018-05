La recensione di LORO 2, il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario domina un film molto umano

Si torna a parlare di LORO di Paolo Sorrentino , si torna a parlare di Silvio Berlusconi, si torna a parlare di Toni Servillo . Che dopo essersi issato su un ideale palcoscenico, nascosto dietro una maschera che rischiava di allontanarlo dal pubblico, in questo LORO 2 ci accoglie conmotivatore. È un momento di, subito. Per l'attore e per il film. Che diluisce la lunga premessa inDel regista napoletano si può dire tutto, ma non che non sappia girare. E per quanto nelle sue opere tornino da sempre determinati stilemi, è, in veri e propri. Ma stavolta non sono "nani e ballerine" a rubare la scena, né la tristemente nota 'campagna acquisti' dei senatori, per fortuna. Nostra. Stavolta, liberati dagli obblighi di una financo eccessiva caratterizzazione del personaggio,Non a lungo insieme sullo schermo, la coppia Servillo-Ricci dà un ulteriore significato al LORO del titolo, o meglio lo sviluppa, visto che era palese sin dal primo 'tempo' quanto il regista volesse concentrarsi sul ménage familiare più turbolento del Paese. Veline, Olgettine, ninfette compiacenti (e non, come vediamo con Alice Pagani nella sequenza più "patetica" del film) passano,. Fino a dominare il confronto diretto con il deludente marito, colpevole di credere alle menzogne che racconta agli altri e di aver svenduto l'immagine femminile.È una piccola morale, se vogliamo, una crepa nell'osservazione a distanza di questo terrario, una quasi incongruenza che diventa un regalo. Come anchecon la casalinga scelta a caso dalla collezione di Pagine Bianche che campeggia nel salone della maestosa villa nella quale ci aggiriamo. È quella la sua Italia? Un elenco di nomi da usare (si veda anche il muro con i volti della servitù),. In fondo questo Caimano è un uomo triste, se non solo, nostalgico e schiacciato dallae di non esser più quello che era. Come è inevitabile che sia."Cosa ti aspettavi?" chiede lei., aggiunge il suo antico sodale, o di quando ti divertivi "solo vendendo case", potremmo chiosare… Inutile ostinarsi nel tentativo di fissare il tempo. Un po' il rischio che corre anche Paolo Sorrentino , forse troppo indulgente nei confronti di certe composizioni, ma comunque capace di farne splendide cornici entro le quali fotografare il ripiegamento dei suoi eroi, o vittime. Da Scamarcio alla Smutniak, da Bentivoglio alla Bonaiuto, da De Francesco al 'Mike' Pagliai (new entry importante, insieme al produttore Max Tortora). Lui, Loro, Noi, ognuno sulla sua barca, in alcuni casi la stessa. Difficile non pensare che siano state le radici, e la memorabile lezione dell'immortale suo conterraneo Principe De Curtis - in arte Totò - a ispirare il 'Divo Paolo' nel realizzare questa sua