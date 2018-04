La recensione di Io sono tempesta, Daniele Luchetti gioca a confonderci… 

Sedersi in sala, pronti a scoprire la nuova storia scelta dal regista di Il portaborse, Mio fratello è figlio unico, La nostra vita o Chiamatemi Francesco , ed essere accolti dalladi Enzo Iannacci e Dario Fo è una sorpresa tra le più belle che si possano avere. Ma alza le aspettative, e rischia di configurarsi comeconsiderato il testo della canzone e le vicende del Marco Giallini protagonista del nuovo Io sono tempesta È lui il Numa Tempesta del titolo, intorno al quale ruota lae morale del nostro tempo.da rendere, quello progettato, pur ammettendo l'- e insita nella natura umana - che più o meno tutti i personaggi riescono a rendere. Ma per una volta, e coerentemente con ciò che viene scelto di mostrare,dell'espressivo Francesco Gheghi, piacevole scoperta del film.Che per il resto - sul lato attoriale - approfitta di un Marco Giallini vecchio 'sòla' chiamato a gigioneggiare, di una Eleonora Danco discontinua, poco a suo agio con i momenti meno nelle proprie corde, e un Elio Germano sempre convincente ma ancora nei panni del figlio del popolo, ricco dei nostri difetti. Nella inevitabile - per quanto non intenzionale, a sentire l'autore - interpretazione pedagogica dell'operetta, infatti,. Nulla di nuovo, purtroppo, almeno per la cinematografia (e la cronaca) italiana contemporanea.Evasione fiscale, leggi ad personam, solitudine, paternità difficili, desiderio del superfluo e del lusso, invidia, vendetta occhieggiano qui e lì nell', come anche i diversi paradisi artificiali dai quali siamo circondati, sale slot e bingo compresi, ultimi lidi per tanti disperati in cerca di Isole del Tesoro. Temi e riferimenti che affollano quello che Daniele Luchetti stesso ha definito. Coerentemente, dicevamo, con la crisi di ideologie e le carenze dei protagonisti, con il tono favolistico della storia… e con ildella narrazione.