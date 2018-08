La favorita, Emma Stone contro Rachel Weisz nel nuovo film di Yorgos Lanthimos (recensione)

Dopo i premi raccolti al Festival di Cannes dalle ultime due opere di Yorgos Lanthimos , ilpresentato alla Mostra di Venezia potrebbe sorprendere molti e puntare a un interessante Queer Lion, se non al Leone d'Oro. Il tempo lo dirà, ma certo l'interpretazione delle tre donne protagoniste è di quelle su cui ogni film vorrebbe poter contare. Olivia Colman (prossima Elisabetta II nella serie The Crown) nei panni della Regina Anna, Rachel Weisz in quelli della sua Lady of the Bedchamber Sarah Churchill ed Emma Stone in quelli della intrigante cugina Abigail Masham regalano corpo e tenzoni aIl cinema di, infatti, proprio per una insistenza su determinati aspetti e per una generale tendenza a compiacersi di sé, delle inquadrature scelte e a creare un vuoto espressivo intorno ai cardini dell'azione. Con un conseguente senso di spaesamento che, anche rispondendo a precise esigenze o raggiungendo risultati convincenti (non sempre), lasciava lo spettatore senza punti di riferimento o comunque infastidito da tanta ostentazione. Qui, invece, complice anche una unità di luogo 'maestosa' il regista puòdel solito.Sullo sfondo il Regno si dibatte tra la miseria e le tasse dovute per sostenere lo scontro con la Francia nella Guerra di successione spagnola, mentre Whigs e Tories pressano per un trattato di pace o continuare la contesa. Ma anche, che vediamo distorti dall'occhio della macchina da presa e rotti solo dalle intemperanze delle protagoniste, e dalla loro(come nell'emblematico ballo della Duchessa di Marlborough).In primo piano ci sono loro, e, determinata ad avere la propriadopo una vita di angherie subite dagli uomini, e il rapporto ambiguo - fatto di, con la cugina Sarah, Favorita della Regina, e non solo - che ci mostra. Un corto circuito che vive di un continuo denunciare limiti superati senza grandi difficoltà e di una libertà linguistica a sprazzi inaspettata, nel quale non poteva mancare l'animale simbolo di turno. Stavolta i diciassette conigli della Queen Anne, figli mai nati e ferite aperte nel cuore della corona, che nel finale vediamo moltiplicarsi mentre tutto assume tinte più sfumate e cupe insieme.