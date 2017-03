La storia è quella di uno scrittore teatrale ( Gaspard Ulliel ) che torna a casa per ritrovare i suoi cari per un giorno: la madre ( Nathalie Baye ), la sorella minore Léa Seydoux ), il fratello maggiore Vincent Cassel ) e la cognata Marion Cotillard ). Lui non si fa vedere da dodici anni e il vero scopo di questo pranzo in famiglia è annunciare loro che presto morirà. Nel momento in cui varca l'uscio di casa, tutti quegli anni di assenza vengono a galla scatenando emozioni estreme pari a una scarica di pugni violenti.

Odio e amore, rabbia e gioia, perdono, rancore e qualche risata si susseguono nel giro di pochi secondi gestiti al massimo della credibilità.. Il ventisettenne regista adatta la piece omonima die assembla il cast perfetto, è un film di attori, tutti in stato di grazia mentre. Sin dall'inizio, in cui ci mostra cosa sia tornare a un mondo che non ti appartiene più, al finale in cui ormai il regista sa bene quale sia l'unica cosa da fare, alzare il volume di una bellissima canzone -di- e passare in dissolvenza.I primi piani che ottiene incollando la macchina da presa al volto dei suoi attori, quei loro occhi, sono questi i ricordi che rimangono fissi nella memoria dello spettatore una volta lasciata la sala. Dolan inizialmente cerca tracce di tenerezza nel dolore, ma allo stesso tempo carica emotivamente il suo film in attesa della tempesta del terzo atto, dove veniamo trascinati nel cuore di questa famiglia disfunzionale, un cuore anestetizzato da tempo che per tornare a battere ha bisogno di una scossa violenta. E' per questo che paradossalmente i personaggi elaborano il lutto prima ancora che il protagonista abbia consegnato il suo messaggio.